تعرفي علي حقيبة جديدة من دار "Louis Vuitton"

لعشاق أي شيء يأتي في مجموعة متطابقة ولمحبي استخدام المنتجات بأكثر من شكل عن طريق تفكيكها إليكِ أحدث إبداعات Louis Vuitton لويس فيتون.

أضدرت دار أزياء Louis Vuitton حقيبة Monogram Trio Pouch الجديدة، وتتكون من 3 أكياس مضغوطة مختلفة الحجم، ومن الناحية الفنية، تعد الثالثة بمثابة محفظة نقود، ويمكن استخدامها معًا مع حبل السوار الذي تأتي معه المجموعة، أو تفكيكها واحدة تلو الأخرى واستخدامها مع حقائب أخرى من دار LV الأخرى الخاصة بك.

يصل سعر الحقيبة إلى 1367 دولارا أمريكيا، ومطروحة على متاجر لويس فيتون الالكترونية.

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