فى الحب والارتباط.. تعرف على مدى توافق برجك مع الأبراج الآخري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يهتم العديد من الأشخاص بعلم الأبراج ومدى توافق برجه مع الأبراج الآخري خاصة فيما يخص الأرتباط والزواج، نستعرض لكم مدى توافق الأبراج وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود، وذلك في السطور التالية:

- برج الجدي:

من الأبراج الترابية التي تتوافق مع الأبراج المائية، "برج العقرب والسرطان"، وتتميز الأبراج الترابية مع المائية بالتماسك الشديد، وبالرغم من وجود اختلافات إلا أن كل طرف منهم يظل متمسكًا بوجود الآخر في حياته.

برج الجدي يتوافق أيضا مع "الثور والعذراء"، فجميعهم أبراج ترابية تتماشى وتتعايش في جميع الظروف وأصعبها.

- برج الدلو:

من الأبراج الهوائية التي تتماشى وتتفق مع "القوس والأسد والحمل"، نظرًا لكونهم من الأبراج النارية، وتتميز الأبراج النارية بالتناغم الشديد وسلاسة الأمور مع الأبراج الهوائية.

-برج الحوت:

من أكثر الأبراج توافقا مع "برج العذراء" نظرًا لكونه من الأبراج الترابية التي لديها القدرة علي الاحتواء، والاتفاق مع مواليد برج الحوت.

وكذلك برج القوس رغم كونه من الأبراج النارية إلا أنه يتفق مع برج الحوت.

-برج الحمل:

يتفق مواليده مع مواليد أبراج القوس والأسد والميزان، ونظرًا لدبلوماسية مواليد الميزان القادرة على التناغم والتواصل مع مواليد برج الحمل.

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- برج السرطان:

من الأبراج المائية والرومانسية الحساسة التي تتفق مع مواليد برج الثور والعذراء والجدي. ويمكنه أيضا التوافق مع برج العقرب نظرًا لكون برج العقرب من الأبراج الترابية التي تتفق مع الأبراج المائية.

- برج الجوزاء:

من الأبراج الهوائية التي تفضل المرح، وأكثر الأبراج تناغمًا مع القوس والأسد والحمل نظرًا لكونهم من الأبراج النارية.

- برج الأسد:

من الأبراج النارية التي تنسجم مع أبراج القوس والميزان والدلو والحمل.

- برج العذراء:

من الأبراج الأكثر تناغما مع الحوت والعقرب والسرطان.

- برج الميزان:

من الأبراج الدبلوماسية التي تتفق مع الحمل والقوس والأسد ويفضل الدلو، وبالرغم من الاختلافات بينهم إلا أنهم يتميزون بالتوافق ويستطيع مواليد برج الميزان احتواء مواليد برج الدلو وقت المشاكل.

- برج العقرب:

يستطيع الانسجام والتماسك والتفاهم مع مواليد"برج العذراء والحوت"، وأيضا الثور لكن لايفضل العناد مع برج العقرب حتى لا تُصعب الأمور.

- برج القوس:

أكثر الأبراج تناغما وتفاهما مع أبراج الدلو والجوزاء والميزان والأسد والحمل.