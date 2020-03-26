تسبب الدهون الحشوية الخطيرة.. 4 أطعمة تحول شكل بطنك إلى "بالونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تشكل الدهون الحشوية خطرًا على صحتنا وتهددنا بالإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب ومشاكل الغدة الدرقية، إذ تتراكم حول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والقلب والبنكرياس، على عكس الدهون تحت الجلد (الدهون العادية الموجودة تحت جلدنا)، لذا إذ كنت تشك في زيادتها، فاستشر طبيبك.

وتزيد مجموعة من الأطعمة من احتمالية تخزين دهون البطن عند استهلاكها بطريقة غير متوازنة، لذا نقدمها لكم وفق ما نقل موقع " Bright Side" الأمريكي، لمعرفة ما إذا كنت تعاني من الدهون الحشوية.

1- الصودا

الصودا ومعظم الحلوى التي نحصل عليها مليئة بالسكريات المكررة و/أو الفركتوز؛ فعلى سبيل المثال في معظم المربى التجارية، يتم صنعها للحفاظ على محتواها الصغير من الفاكهة، إذ يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 60٪ من المحليات.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول ما لا يزيد عن 50 جرامًا من السكر يوميًا، وهو ما يعادل أقل من زجاجة الكولا.

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2. الأطعمة غير المتوازنة المعبأة بالدهون

سأل الناس أنفسهم كيف يمكن أن يكون الهامبرجر والبطاطس المقلية سيئة جدًا، إذا تحتوي بشكل أساسي على اللحم والخبز.

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البطاطس المقلية والبرجر من الأطعمة المقلية التي تحتوي على المزيد من الدهون المشبعة ما يتسبب في خفض السكر بالدم، وتؤدي للتعب العام والخمول.

3. الكربوهيدرات المكررة

يعد الأرز الأبيض أحد أكثر مصادر الكربوهيدرات المكررة شيوعًا إلى جانب المكرونة والخبز الأبيض.

وترتبط الكربوهيدرات المكررة بزيادة الدهون الحشوية، ويمكن أن يساعدك التحول إلى الأرز الكامل أو المكرونة أو الخبز في معالجة الكربوهيدرات بشكل أفضل لأنه يحتوي على المزيد من الألياف.

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4. السكر المكرر

رقائق الذرة المغلفة بالسكر، وشوكولاتة الجرانولا وحتى الجرانولا العادية بالفواكه المجففة، التي غالبًا ما يُعتقد أنها صحية، غنية جدًا بالسكريات والدهون المكررة وتحتوي على القليل أو لا تحتوي على ألياف. وارتبط تناول الكثير من السكر بالدهون الحشوية.

البديل الجيد هو دقيق الشوفان الخالي من السكر الذي يحتوي على المزيد من الألياف وقليل من السكر المضاف أو معدوم.

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