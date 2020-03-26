أخطر من كورونا.. كل ما تريد معرفته عن فيروس هانتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أكثر من 150 دولة حول العالم، تعاني من تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، الذي نشأ من مدينة ووهان الصينية.

وأصاب الفيروس أكثر من 400 ألف شخص حول العالم، بالإضافة لوفاة ما يزيد عن 18 ألف حالة.

وطبقت أغلب الدول نظام الحجر الصحي المنزلي، بجانب تعليق الطيران لتجنب المزيد من الإصابات بالفيروس الصيني.

وسط هذه الحالة المرعبة، فوجيء العالم الإعلان عن وفاة رجل صيني، بفيروس يدعى هانتا، الذي يصيب القوارض.

حيث أعلنت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الناطقة بالانجليزية عن وفاة رجل صيني متأثرا بفيروس هانتا.

وتسأل العالم عن ماهية الفيروس الجديد، وكيفية انتقاله بين البشر، بعدما كان مقتصرا على القوارض فقط.

وقال أستاذ المناعة عبد الهادي مصباح، "فيروس هانتا غير جديد ويعود تاريخه للخمسينات من القرن الماضي، ويأتي عن طريق القوارض مثل الفئران والسحالي وغيرها".

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وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج مساء dmc، مع الإعلامي رامي رضوان، "الفيروس ينتقل من خلال البول والبراز ولعاب هذه القوارض، ويمكن أن ينتقل بالهواء ما يجعله أخطر من كورونا"

وتابع "مصباح"، "الفيرو يصيب الجهاز التنفسي، ما يؤدي للإصابة بالالتهاب الرئوي، وحمى نزفية، وكذلك فشل كلوى".

وعن لقاح هذا الفيروس، قال الدكتور عبد الهادي مصباح، "إن اللقاح متوفر في الصين، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم توافق عليه بعد".

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وأوضح، أن "هناك 30 ألف حالة سنوية تصاب بفيروس هانتا".

يذكر أن الصين

سجلت أكثر من 81 ألفا ومئتي شخص بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ووفاة 3281 حالة. وقد تراجع عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الشهر الماضي، ما دفع بالسلطات لتقليل القيود الصارمة عن مدينة ووهان بؤرة المرض.

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