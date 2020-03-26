"أول يوم في الحظر".. رشا مهدي تشارك جمهورها بصورة جديدة

"أنا محدش يتوقعني"، بتلك الكلمات شاركت رشا مهدي جمهورها ومتابعيها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وكتبت رشا في تعليقها على الصورة، "أنا قلت محدش هيتوقعني، انزل بفوتوسيشن، أول يوم في الحظر، يوم بيعدي سنين"، وأضافت، "خليك في البيت، خليك بأمان".

وظهرت رشا في صورة بالأبيض والأسود، مرتدية بنطلون جلد، وحذاء له كعب عالي، مع بالطو من اللون الأأسود.

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الصورة تفاعل معها عدد كبير من جمهور ومتابعي رشا المهدي عبر إعادة المشاركة والإعجاب والتعليقات.

يذكر أن معظم الفنانين يلازمون بيوتهم للوقاية من تفشي فيروس كورونا المسبب لـ "كوفيد 19".

يذكر أن أخر أعمال رشا المهندي هو مسلسل "اطمني".