تعتبر سلطة دجاج بالتفاح والأناناس، من أكثر الأنواع المفضلة والمحببة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، والتي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد صحة الإنسان. وإليك طريقة عمل سلطة دجاج بالتفاح والأناناس، على طريقة الشيف الشربيني. مقادير سلطة دجاج بالتفاح والأناناس شريحة أناناس مكعبات 2 ملعقة كبيرة مايونيز 2 طماطم شرائح صدر دجاج مخلي مشوي ومقطع شرائح ملعقة صغيرة كاري أصفر Advertisements ملعقة صغيرة ملح بصلة خضراء مفرومة ربع كوب كريمة لباني تفاح أخضر مكعبات زيت زيتون طريقة تحضير سلطة دجاج بالتفاح والأناناس - تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل والكاري - في طبق التحضير يخلط كل الخضار ثم تضاف شرائح الأناناس - تضاف شرائح التفاح ثم يضاف الدريسنج - تخلط الكريمة اللباني مع عصير الليمون ثم يضاف زيت زيتون وتخلط جيدا وتقدم.

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