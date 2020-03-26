بدون الأعراض الشائعة.. وفاة طفلة بريطانية عمرها 10 سنوات بكورونا

حالة من الرعب تسيطر على العالم بأكمله بعد انتشار حالات عمرية مختلفة راحت ضحية للفيروس التاجي، وهو ما أظهره تقرير جديد حيث أن فتاة بريطانية تبلغ من العمر 10 سنوات أصيبت بفيروس كورونا دون ظهور معظم الأعراض الرئيسية المرتبطة بالمرض.
ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" ذكر تقرير "Plymouth Live reported" أن الفتاة، وهي من بليموث، كان يشتبه في البداية أنها مصابة بالتهاب اللوزتين حيث كانت تشتكي من تقرحات في حلقها.
وذكر التقرير أنها عانت أيضا من تشنجات، واحمرار الجلد، وحمى شديدة، فضلا عن آلام "شديدة" في ساقيها وآلام في كامل الجسم.
وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا للفيروس، السعال الجاف ومشكلات أخرى في الجهاز التنفسي العلوي، مثل صعوبة التنفس.
وبحسب التقرير، حذرت مدرسة الفتاة الآخرين بشأن حالتها المؤكدة في رسالة بعثت بها إلى الأولياء، قالت فيها: "من فضلكم راقبوا أطفالكم وأنفسكم بعناية لمعرفة الأعراض، ابقوا في المنزل وحافظوا على سلامتكم".
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