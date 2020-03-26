فيديو.. راغب علامة: كورونا يليق بزوجتي والحمدلله على نجاتي

أجرى الفنان راغب علامة، مداخلة بالفيديو ساخرة مع برنامج "منا وجر" والذي يذاع عبر فضائية إم تي في، للحديث عن حياته في ظل الحجر الصحي المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال راغب إن فيرووس كورونا يليق بزوجته، فقد دخلت المطبخ وبدأت في طهي أصنافا جديدة من الطعام كل يوم، وهو ما يشعره بالسعادة.
وأكمل أنه يحمد الله على نجاته من تلك التجارب في كل مرة، فهو يقضي كل وقته تقريبا في المنزل.
وأوضح أنه الفترة القادمة (ما بعد كورونا)، سيتخذ إجراءات صحية أكثر صرامة فلن يسلم على أي شخص أو يقترب منه، حيث أن الإنسان لا يعرف قيمة ما يمتلكه إلا بعدما يذهب.
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