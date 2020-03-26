أعلنت الفنانة الشابة هند عبدالحليم، خطبتها التي تمت مؤخرا وذلك من خلال نشر صورة لها من الحفل عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، وكانت برفقة أسرتها.
وعلقت الفنانة الشابة على الصورة: "ده كان قبل الحجر الصحي، كان نفسنا يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا، بس اكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أي احتفال عشان سلامة الكل، خليكم في البيت وخلوا بالكم من نفسكم".
وتلقت هند العديد من التعليقات المهنئية لخطبتها من أصدقائها سواء من الفنانين أو جمهورها، ومن ضمنهم الفنانة التونسية درة والفنانة إيمان العاصي والفنانة سلمى أبو ضيف، وكانت التعليقات: "مبروك حبيبتي"، "ألف مبروك حبيبة قلبي ربنا يسعدك".
ويذكر أن هند عبدالحليم اشتركت في مسلسل "حكايات بنات"، الجزء الرابع وتشاركها أسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر "خليكم في البيت".. هند عبدالحليم توضح: خطبتي كانت قبل الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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