فيروس كورونا ليس الأول.. تايلور سويفت تساند جمهورها في الأزمات

مساهمات خيرية دائما ما تحاول النجمة العالمية تايلور سويفت، المبادرة بها في ظل الأزمات التي تطرأ على الكثيرين وتعرقل حياتهم، وتضامنت الفنانة مع معجبيها ومتابعيها المتضررين من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح جميع البلاد في أنحاء العالم، من خلال التبرع بحوالي 3 الآف دولار لهم تعويضا عن الضرر الذي لحق بهم.

لم تكن هذة المرة الأولى التي تحاول فيها النجمة الوقوف بجانب متابعيها في الأزمات، إذ قدمت دورا بارزا وفعالا لمساعدة ضحايا الأعاصير المدمرة التي أودت بحياة 19 شخصا في أجزاء من ناشفيل ووسط تينيسي الأمريكية، خلال الفترة الماضية.

وكانت أعلنت عن مساهمتها الخيرية في صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ في تينيسي الأوسط عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة : "ناشفيل هي منزلي وحقيقة أن الكثير من الناس فقدوا منازلهم وأكثر من ذلك بكثير في وسط تينيسي أمر مدمر بالنسبة لي".

وتابعت: "مع الجميع في ولاية تينيسي التي تأثرت بالأعاصير، أرسل لكم حبي وصلواتي".

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وفضلت تايلور، عدم الافصاح عن حجم ما تبرعت به، إلا أن تري باين، المستشارة الإعلامية الخاصة بها، كشفت عن المبلغ الذي تبرعت به وهو مليون جنية.

تايلور سويفت تتبرع لمتابعيها من ضحايا فيروس كورونا

سبق أن حذرت النجمة الأمريكية من التجمعات والتواصل المباشر بين الأشخاص عقب تفشي فيروس كورونا، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، قائلة: "أتابعكم وأحبكم كثيرا، وأعبر عن قلقي، لأن الأمور لا تؤخذ على محمل الجد في الوقت الجاري".

وقررت الفنانة التبرع بتحويل 3 الآف دولار لكل شخص من متابعيها ممن يعانون ماديا عقب تفشي فيروس كورونا.