"افرحوا بالنعمة".. رسالة يسرا لمتابعيها خلال الحجر المنزلي (فيديو)

بمقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي ترتدي الكمامة الوقائية وقفاز اليد، وجهت الفنانة يسرا رسالتها لجمهورها، بضرورة المكوث في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت يسرا، مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي "إنستجرام"، بعنوان "خليك في البيت علشان أهلك وأحبابك وبلدك، لازم نلتزم بتعليمات الدولة علشان الأزمة دي تعدي على خير إن شاء الله".

وتحدثت لمتابعيها من خلال مقطع الفيديو "معلش نستحمل خليكوا في البيت، استمتعوا ببيتكم وعيلتكم وحياتكم مع أولادكم ومع حبايبكم، استمتعوا بقعدتكم مع بعض قربوا من بعض أكتر افرحوا بالنعمة اللي انتوا فيها باللي حواليكم".

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وتابعت: "معلش إحنا بنمر بأزمة العالم كله بيمر بيها، وإن شاء الله ربنا هينجينا منها، وإن شاء الله هيعدينا منها على ألف خير وسلام، ويارب يشيل من علينا البلاء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، اعمل اللي عليك وسيب الباقي عليك، هو قادر على كل شيء".

يذكر أن يسرا تشارك في رمضان المقبل بمسلسل "دهب عيرة"، وهو من بطولة جومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور.‎