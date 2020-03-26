الامارات | في جنوب أفريقيا.. توجيه تهمة القتل لمصابين بـ "كورونا" لم يلتزما بالعزل

شكرا لقرائتكم خبر عن في جنوب أفريقيا.. توجيه تهمة القتل لمصابين بـ "كورونا" لم يلتزما بالعزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه سائح ومالك صالون تجميل في جنوب أفريقيا اتهامات بالشروع في القتل وذلك لعدم عزل نفسيهما بعدما تبين إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقال المتحدث باسم جهاز شرطة جنوب أفريقيا، فيشنو نايدو، إن السائح ترك متنزه كروجر الوطني -وهو مقصد سفاري شهير- وسافر إلى محمية طبيعية في الساحل الشرقي للبلاد رغم إخطاره بفرض العزل الذاتي .



وقال نايدو: "الشخص في الحجر الصحي حاليا وسوف يتهم بالشروع في القتل"، رافضا الكشف عن جنسية السائح. وفيما يتعلق بمالك الصالون الجنوب أفريقي فقد خضع لفحوصات بعد عودته من رحلة من الخارج وجرى إخطاره بعزل نفسه بانتظار النتائج. ولكن الرجل /52 عاما/ واصل إدارة عمله، حسبما قال نايدو في بيان. وألقي القبض عليه ثم نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا سريعا منذ تأكيد أول حالة إصابة في الخامس مارس الجاري، وأصبحت جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس في قارة أفريقيا، حيث سجلت 709 حالات، بدون وفيات، حتى يوم أمس الاربعاء.