تعرفي علي تسريحات شعر للعروس للوجه الدائري

تساعد تسريحة الشعر على إبراز ملامح وجه العروس وظهورها بإطلالة أكثر جمالاً وجاذبية في حفل زفافها.

وتتنوع تسريحات شعر العروس ذات الوجه الدائري بشكل كبير، فسواء كان الشعر مفتوحاً أو مرفوعاً، يمكن أن تبدو العروس بإطلالة رائعة في أي تسريحة تختارها.

وفي السطور التالية تقدم لكي أبرز تسريحات الشعر للعروس للوجه الدائري:

تعد هذه التسريحة مثالية للعروس ذات الوجه الدائري بغض النظر عن طول شعرها، لأنها تساعد على تقليل التركيز على إمتلاء الوجه ليبدو وكأنه بيضاوياً.

تسريحة التاج المضفر

تفضل بعض العرائس رفع شعرهن خلال الزفاف، ولكن بعض تسريحات الشعر المرفوع لا تناسب ذوات الوجه الدائري، لذلك يمكن اعتماد هذه التسريحة بتضفير بعض الأجزاء من الشعر ورفعها لتبدو مثل التاج، مع ترك بعض خصل الشعر على أحد جانبي الوجه.

تسريحة الخصلات المنسدلة

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وهي أشهر تسريحات الشعر للعروس ذات الوجه الدائري، لأنها تتناسب مع جميع أنواع فساتين الزفاف، كما أن خصلات الشعر المنسدلة حول الخدين تعطي مظهراً أصغر لهما، ومع اعتماد غرة عريضة في مقدمة الشعر، سيبدو الوجه أطول وأقل أقل حجماً، مما يخلق مظهرًا مثاليًا للعروس.

تسريحة الضفيرة الجانبية

يمكن تضفير الشعر على أحد جانبي الوجه لينسدل بنعومة على الجزء الأمامي من الرقبة، مع قص الجزء الأمامي من الشعر وتركه منسدلاً فوق العينين.

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