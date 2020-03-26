تعرف علي أصول اتيكيت الاكل باستخدام عصا الأكل اليابانيه

عصا الاكل اليابانيه او هاشى هى زوج اعواد رفيعه متساويه الطول يتم التقاط الطعام بها و فى بعض المطاعم اليابانيه قد تضطر لاستعمالها و البعض لا يقترب من المطاعم اليابانيه بسبب عدم معرفته للطريقه الصحيحه لاستعمال اعواد الاكل اليابانيه

طريقه الاكل باستخدام العصا اليابانيه هاشى

تمسك اعواد الاكل بين الابهام و باقى الاصابع فى يد واحده و يجب ان نراعى هنا تلك قواعد اتيكيت العصا اليابانيه

لا تصدر صوتا بهما ولا تستخدمهم للاشاره الى شخص او شىء و لا تلعب بهما

لا تستخدم اعواد الاكل اليابانيه لتحريك الاطباق او للعب بالطعام

لا تستخدم اعواد هاشى لثقب الطعام مثل الشوكه - الاستثناء هنا هو تقطيع قطع الخضار او اللحم كبيره الحجم

لا تترك الاعواد ملقاه فى طبق الطعام

فى الواقع ليس هناك طريقه معينه او محدده للامساك بالعصى فهناك اختلافات من بلد الى اخر و لكننا سنعرض لكم اكثر الطرق شهره

الطريقه العامه :

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ضع واحده من العصا عند مؤخره الابهام بشكل عرضى بحيث تكون تحت الابهام و اسندها باستعمال الاصبع الوسطى او البنصرمن تحتها

اما العصا الاخرى فضعها بين السبابه و الوسطى و تحكم فيها باستعمال الابهام.

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