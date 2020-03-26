"من حقي أربيه".. طفل يرفع قضية ضد والدته: دخلت المستشفى نتيجة الضرب المبرح

رغم عمره الصغير الذي لا يتعدى الـ14 عاما، إلا أنه اتخذ قراره برفع قضية ضد والدته، ليصفها بالقاسية نظرا لاعتدائها المستمر عليه.

الحكاية كما أوردتها صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الأم فوجئت ببلاغ ضدها من الشرطة الإماراتية في واقعة الاعتداء على نجلها ذو الـ14 عاما، وبالفعل حولت القضية لمحكمة جنح الشارقة، بعدما رفض ابنها التنازل عن الدعوى.

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فكان الولد قدم شكوته بعد الاعتداء عليه من قبل والدته لأكثر من مرة حتى أحدثت به إصابات متنوعة، حتى دخل ذات مرة المستشفى نتيجة الضرب المبرح الذي تلقاه من والدته.

في المقابل أنكرت الأم اتهامات ابنها، وزعمت بأن نجلها أصيب في المدرسة نتيجة شجار حصل بينه وبين زملائه في ساحة المدرسة، موضحة أنها من حقها تربيته وأنها لم تضربه للحد الذي أحدثت به إصابات.

وجرى تأجيل القضية إلى منتصف أبريل المقبل، لإعادة التحقيق مع الابن.