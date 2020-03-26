تايلور سويفت تخصص 3 الآف دولار لمساعدة متابعيها المتضررين من كورونا

تضامنا مع المعاناة التي يعيشها الكثير نتيجة تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، محققا كوراث وحالات وفيات ومصابين عدة، قررت النجمة العالمية تايلور سويفت، تحويل 3 آلاف دولار لكل شخص، ممن عاني ماديا بسبب الفيروس، بعدما سرد العديد من متابعيها معاناتهم تعليقا على الأزمة الحالية، قائلة:" أحب التبرع للمساعدة في تخفيف الضغط".

"ليس لدي عمل ولا دخل ولا توجد طريقة لدفع فواتيري عقب إغلاق مقر عملي بسبب مخاوف تتعلق بالفيروس"، هكذا علقت إحدى متابعات الفنانة العالمية عبر تغريدتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على الأزمة التي حلت بها عقب تفشي الفيروس، قبل أن تتبرع لها تايلور بحوالي 3 الآف دولار أمريكي.

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وجاءت تغريدة أحد المتابعين قائلا: "وظيفتي الجديدة ألغيت لمدة 6 أشهر على الأقل بسبب الفيروس"، مشيرا لكونه تلقى 3 الآف دولار من تايلور.