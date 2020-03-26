فيديو.. جواز "لاسلكي" في الهند.. كله في بيته والشيخ يعقد القران "أونلاين"

الهند ممنوعة من الانتقال بين 30 ولاية وإقليم، في محاولة لحصار فيروس كورونا المستجد، فبحسب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فأن الـ21 يوما القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الهند، وهو ما أحال التنقل بين المدن، وكان بين تلك الحالات رجل كان يخطط للزواج من خطيبته، فمنعه الحظر من الذهاب إلى زوجته لكتب الكتاب.

لكن عزل الولايات والمدن، وإغلاق المواصلات ومنع التنقل، لم يوقف العريس من إتمام زواجه، حيث نقل موقع "تايمز أوف إنديا"، أن الرجل المقيم في بلدة غازي آباد في ولاية بيهار لم يتمكن من السفر إلى مقر إقامة خطيبته، فعقد زواجه "أونلاين"، عبر الفيديو كونفرينس.

وأحضر الزوج المسلم المأذون لتجرى مراسم عقد القرآن أون لاين، وتجمعت عائلة العريس في بيته، وعائلة العروس في بيتها، وأتم الشيخ كتب الكتاب "أونلاين"، عبر الفيديو كونفرينس.

فيديو الزواج انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت، بين من اعتبروا أن الحياة يجب أن تستمر مهما كانت الظروف، متسائلين عن وجهة شهر العسل التي ستكون "أونلاين" وبين من يعتقدون أن تجمع الأسرتين خطأ كبير.