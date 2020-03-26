"أراك من الجنة".. مغردون يعكسون رد فعل الأميرة ديانا بعد إصابة تشارلز بكورونا

رغم مرور 23 عام على رحيلها، إلا أنه بعد أعلن القصر الملكي البريطاني، أمس الأربعاء، عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد، انتشرت صور ومشاهد تستذكر أميرة ويلز السابقة ديانا، والتي غادرت العالم بعد حادث مفجع عام 1997.

ووفقا لوكالة "سبوتنك" انتشر على موقع التوريدات القصيرة "تويتر" هاشت يحمل اسم "الأميرة ديانا تضحك من الجنة"، مع تغريدات تشير إلى أنها سعيدة في هذه اللحظات، حيث علق أحد الحسابات قائلا: "من الجنة.. أنا أراك عزيزي الأمير تشارلز".

وشارك الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات سجلوها لأنفسهم تظهر تقمصهم لضحكة الأميرة ديانا بعد سماعها الخبر.

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ونشر آخرون انفعالات مختلفة لشخصيات مشهورة، معتبرين أنها تمثل ردة فعل الأميرة ديانا لحظة تلقيها خبر إصابة لأمير تشارلز.

وذكر القصر الملكي، أمس الأربعاء، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز خضع لكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد والتي كانت نتيجتها إيجابية وموجود الأن في قصره في اسكتلندا ويخضع للحجر الصحي برفقة زوجته التي جاءت نتيجة الفحص الخاص بها سلبية.