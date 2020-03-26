الامارات | الرجل «الرمز».. في عمر الـ101 وهزم كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الرجل «الرمز».. في عمر الـ101 وهزم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شفي رجل يبلغ من العمر 101سنة كان مصاباً بمرض كوفيد 19، وخرج من المستشفى مساء أمس الأربعاء في مدينة ريميني الإيطالية على الساحل الأدرياتيكي، وفق ما أوضحت اليوم، غلوريا ليسي نائبة رئيس بلدية المدينة.

وقالت غلوريا: «لدي أصدقاء يعملون في المستشفى المحلي أتحدث معهم في المساء عندما ننهي العمل». وأضافت «في أحد الأيام، أخبروني بأن رجلاً من مواليد عام 1919 نقل إلى المستشفى بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا. كان هذا الرجل جميل الخلق، وسرعان ما أصبح رمزاً في المستشفى».

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وتابعت «وفي الليلة الماضية، اتصلوا بي ليخبروني بأن هذا الرجل قد غادر المستشفى. في هذه الأوقات يكون من الجيد دائماً إعطاء القليل من الأمل».

ومع تسجيل 7503 حالات وفاة ونحو 75 ألف إصابة، تبقى إيطاليا البلد الأكثر تضرراً من الوباء. وتشمل الأرقام الرسمية الوفيات في المستشفيات ودور العجزة.

ويبلغ متوسط عمر المتوفين وفق آخر إحصاءات المعهد العالي للصحة 78 سنة.