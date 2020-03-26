"لا تلمس الشنطة أو الفلوس بيدك".. 9 نصائح للتعامل مع عامل الدليفري بأمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

كثيرون لا يستطيعون الاستغناء عن طلب الوجبات السريعة من المطاعم، حتى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

إلى هؤلاء، نقدم مجموعة من النصائح المهمة التي تساعد على التعامل مع عامل الدليفري بأمان، لحمايتك من فيروس كورونا، وفقا لما ذكره موقع"theverge".

- يجب عدم ملامسة شنطة الطعام بيديك، إذ إنها يمكن تساعد في انتقال العدوى.

- الحرص على ارتداء قفازات طبية عند استلام الوجبات السريعة.

- يجب ترك مسافة كبيرة بين المستلم وبين عامل الدليفري، لمنع انتقال الفيروسات.

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- يفضل التقليل من تداول النقود، عن طريق دفع تكاليف الوجبة كاملة، تجنبا لملامسة النقود أكثر من مرة.

- في حالة الاضطرار إلى ملامسة النقود، عليك غسل يديك على الفور بالماء والصابون أو تعقيمها بمطهر.

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- يجب عليك قبل البدء أو الانتهاء من تناول الطعام، غسل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية، بالماء والصابون أو بمطهر كحولي.

- ينصح بعد استلام الوجبات وضعها في وعاء، ووضعها في الفرن للتسخين لمدة 10 دقائق، للقضاء على الفيروسات يمكن أن توجد به.

- الحرص على إلقاء فضلات الطعام المتبقي من الوجبة في القمامة، بعد وضعها في كيس محكم الإغلاق ثم إلقاء القفازات المستخدمة أيضا.

- عليك الشراء من المطاعم الموثوق بها والتي قمت بالشراء منها من قبل، للتأكد أن يتم تحضير الطعام بعناية وبطريقة نظيفة.

إحنا أقوي من كورونا