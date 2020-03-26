لحماية من كورونا.. إليك الطريقة الصحيحة لغسل الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

فيروس كورونا "كوفيد 19"، له أكثر من طريقة ينتقل من خلالها إلى الإنسان، منها مثلًا الملابس المتسخة، فكيف يكمن التعامل معها للوقاية من العدوى؟

نوضح لكم طرق غسل الملابس للحماية من انتقال الفيروسات وفقا لما أوضح موقع "the sun".

- الحرص أولا على تنظيف الغسالة جيدا من الأوساخ العالقة بها قبل بدء دورة الغسيل، وضعي كوبا من الخل الأبيض في درج الغسالة مع المنظف.

- يجب غسل الملابس على درجة حرارة 60 درجة مئوية، أعلى من درجات الحرارة الطبيعية، إذ إنها تساعد على تطهير الملابس من الفيروسات بشكل كبير

- تجنب وضع كمية كبيرة من المنظف الخاص بالملابس، إذ يؤدي استخدام الكثير من المنظفات إلى إنتاج رغوة صابون إضافية يمكن أن تتراكم بالملابس، ولا تساعد على رفع الأوساخ بعيدا.

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- يجب غسل اليدين جيدا بمطهر كحولي لمدة 20 ثانية، بمجرد وضع الملابس في الغسالة، لقتل البكتريا.

- للحماية من العدوي، يجب ارتداء قفازات طبية أثناء الغسيل.

- في حالة غسل ملابس الأشخاص المشتبه في إصابتهم بكورنا، يجب ارتداء قفازات ووضع الملابس منفصلين عن باقي أفراد الأسرة.

- الحرص على تطهير جميع أغطية الفراش بغسلها مباشرة وتغييرها يوميا.

احنا أقوي من كورونا