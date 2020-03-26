"بلاش تنظير".. نصائح لتجنب الخناقات والمشاكل الزوجية أثناء "قعدة البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

المنزل بالنسبة لشريحة كبيرة من المصريين خصوصا الرجال، عبارة عن مكان للنوم والاسترخاء من تعب العمل طوال اليوم، أو مكاناً لتناول الطعام، ولكن مع تفشي فيروس كورونا في العالم وبدخول الفيروس لمصر، اتخذت الحكومة قرارات عدّة أبرزها حظر حركة المواطنين؛ للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

من بين القرارات تعليق الدراسة والعمل بالتناوب، وعن بُعد، ومنع التجمعات وإغلاق المقاهي والمطاعم من الخامسة مساء، ما ترتب عليه مكوث جميع أفراد الأسرة لمدة طويلة في المنزل.

ونتيجة للاختلاف بين كل فرد في الأسرة، قد يحدث بعض الخلافات خصوصا الزوجين، لتجنبها يقدم لكم "الخليج 365"، مجموعة من الإرشادات التي ذكرتها الدكتورة إيمان عبد الله محمد استشاري الصحة النفسية والعلاج الأسري.

استغل الفراغ.. مهارات كثيرة يمكن تعلمها أثناء الحظر

- يجب على كل فرد الالتزام بنفس الدور السابق له، وتجنب التعليق على السلبيات والأخطاء، ولا يتخذ أحدهم دورًا تنظيريًا.

- انتهاز الفرصة للتقارب ولم الشمل، وعقد جلسات للنقاش المفتوح سواء حول الوضع الحالي أو في أمور أخرى شخصية.

- لفت نظر الزوجين لإيجابيات كل منهما، وجعلها فترة لإبراز الجماليات.

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- لقتل الإحساس بالفراغ، استثمار الوقت لتنفيذ كل ما هو مؤجل، سواء من تنظيف للمنزل، أو قراءة، أو أحاديث ونقاشات مؤجلة.

- تخصيص وقت من المرح والترفيه في الأسرة، كالألعاب مثل الكوتشينة والطاولة وألعاب الصراحة، إلقاء النكات والفوازير والقصص المُسلية.

- يجب الحفاظ على خصوصية كل فرد بالأسرة، لممارسة هواياته، لإبعاد الشعور بالنفور والملل.

- الاعتذار عند وجود التقصير والسلبيات، وتجنب الاحتكاك الذي ينتج عنه شر وخناق.

- عند استفزاز أحد الأطراف (الزوجين)، يجب أخذ نفسا عميقا لتفريغ الطاقة السلبية وتجنب الخلافات.

- التهيئة النفسية والعقل الباطني بكل ما هو إيجابي، لأن النفسية تُعزز المناعة وتقويها.

إحنا اقوي من كوورنا