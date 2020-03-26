4 عناصر تقوي جهاز المناعة.. تناولها باستمرار لمحاربة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يعتبر جهاز المناعة حائط الصد الرئيسي في الجسم ضد الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى.
وأيا كان ما يهاجم الجسم سواء الانفلونزا أو فيروس كورونا فإن جهاز المناعة القوي يمكنه محاربة مسببات الأمراض بنجاح، ويمكن تقوية جهاز المناعة عن طريق تناول بعض الأطعمة اللتي تحتوي عناصر مفيدة ومنها:
الأحماض الدهنية أوميجا 3
لا يستطيع الجسم إنتاج الأحماض الدهنية أوميجا 3 بنفسه، ومع ذلك فهي مهمة جدا لصحة الجسم ولحمايته من الفيروسات والبكتيريا، ويفضل إمداد الجسم يوميا بهذه النوعية من الأحماض الدهنية، والتي تتوافر في بذور الشيا وأسماك السلمون أو الجوز.
مضادات الأكسدة
يحتوي الكركم على العديد من العناصر الغذائية الهامة ومنها مواد مضادة للالتهابات ومضاد للأكسدة.
الزنك
للحفاظ على قوة الجهاز المناعي يجب تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالزنك، مثل اللب الأبيض والكينوا والأرز البني أو الشعير.
مضادات الالتهابات
يعتبر فطر شيتاكي على وجه الخصوص من أنوع الفطر الجيدة جدا لجهاز المناعة، نظرا لأنه يحتوي مواد مضادة للالتهابات، ويمتاز بطعم لذيذ عند تحضيره في الشوربة.
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