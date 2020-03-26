أحدث صيحات المكياج الخليجي من وحي الفنانات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 04:43 مساءً - يُعَدُّ المكياج الخليجي من أجمل أنواع المكياج وأكثرها دقة؛ حيث يعتمد على أسلوب قوي وكثيف بدمج مذهل للألوان المميزة التي تضفي لإطلالتك الكثير من الجاذبية والجمال، لذا جمعنا لكِ عزيزتي أحدث الإطلالات البارزة في صيحات مكياج ٢٠٢٠؛ لتتألقي بمظهر مذهل.



استوحي مكياج مناسباتك من هند البلوشي وهيا الشعيبي

هيا الشعيبي



في كل مناسبة، تبحث الفتيات عن التميز والرُّقِيّ في مكياجهن، لذا جمعنا لكِ ثلاث إطلالات، من الممكن أن تساعدك على وضع مكياجك للمناسبات، تجملت هند البلوشي بظلال أعين ذهبي ورموش اصطناعية، أكملتهما بقلم الروج البني لمظهر مميز، بينما أطلَّت هيا الشعيبي بالآيشادو البني المرسوم باحترافية مع الكحل السائل والرموش الاصطناعية والعدسات الفاتحة المكمل ببلاشر مشمشي، وطلاء الشفتين الفوشيا لإطلالة احترافية، وجاءت أيضًا بظلال أعين بدرجة فاتحة من الذهبي المرسوم بقلم الكحل السائل، وأحمر الشفاه الزهري بدرجة لامعة؛ لإطلالة بسيطة لا تكلفكِ الكثير من الوقت.

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طريقة وضع المكياج الحيادي من فرح الهادي

فرح الهادي



في حين اعتمدت فرح الهادي لعام ٢٠٢٠ مكياجًا حياديًّا بطلاء الشفتين الفوشيا مع البلاشر الترابي، ورسمت عينيها بالألوان الترابية المزينة بالماسكارا السوداء؛ لإطلالة بسيطة تتلاءم مع كل المناسبات والأزياء.

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العدسات الفاتحة من مرام البلوشي وإلهام الفضالة

إلهام الفضالة



أصبحت العدسات اللاصقة من الأساسيات المهمة لإطلالة المرأة، حيث تضفي لمسة فريدة ومميزة لإطلالة من ترتديها، لذا تجملت إلهام الفضالة بعدسات زرقاء مع مكياج سموكي بني وطلاء الشفاه الفوشيا، واستخدمت مرام البلوشي لإطلالة أبسط عدسات عسلية، مع آيشادو برغندي، وأحمر شفتين بدرجة داكنة من العنابي.

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مكياج متقن واحترافي من وحي نور الغندور

نور الغندور



تتألق الفنانة نور الغندور دومًا بمكياج مذهل واحترافي، وفي أحدث إطلالاتها ظهرت بمكياج شبابي؛ مكوّن من طلاء الشفاه الفوشيا والبلاشر الترابي، ودمجت لجمال عينيها اللونين الأبيض والبني مع رسمة آيلاينر مسحوبة، وفي إطلالة جريئة استخدمت قلم الروج العنابي بدرجة لامعة، وجمَّلت عينيها بالأحمر البرونزي بطريقة مميزة واحترافية.

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