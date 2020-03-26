تبييض البشرة في زمن الكورونا بخلطات طبيعية آمنة وفعالة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 04:43 مساءً - يوفر لك الحجر المنزلي الذي يفرضه الانتشار الكبير لفيروس كورونا، الفرصة للعناية ببشرتك والاهتمام بمعالجة المشكلات التي تعاني منها. لذلك، استغلي الوقت الذي تمضينه في المنزل بتحضير أقوى الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة في زمن الكورونا، والتي سنعرفك عليها في هذا المقال، فهي آمنة جداً على بشرتك وتمنحك نتائج فعالة جداً.



خلطة الخيار واللبن

خلطة الخيار واللبن



اطحني حبة من الخيار في الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليها ملعقتين صغيرتين من اللبن. حركي المكونات جيداً وطبقيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر.

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خلطة الألوفيرا وماء الورد

خلطة الألوفيرا وماء الورد



اقطعي ورقة من الألوفيرا وقومي باستخراج الجيل السميك منها وضعيه في إناء نظيف، من ثم اضيفي إليه ملعقتين صغيرتين من ماء الورد، وحركي المكونات الى أن تصبح متجانسة. طبقي الخليط على بشرة وجهك بحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى، واتركيه الى أن يجف. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الدافئة.



خلطة النشا وماء الورد

خلطة النشا وماء الورد



اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من النشا وملعقتين كبيرتين من ماء الورد. من ثم، ضعي الخليط في وعاء على نار خفيفة، وحركيه الى أن يصبح ذات قوام كريمي. ارفعي الخليط عن النار وحين يصبح بارداً طبقيه على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء البارد.

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خلطة العسل والحليب

جربي خلطة العسل والحليب



امزجي ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل وملعقة كبيرة من العسل جيداً الى أن تحصلي على خليط متجانس. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالمياه الفاترة.



خلطة الحليب والبطاطا



في وعاء على النار، قومي بسلق ثلاث شرائح صغيرة من البطاطا، وحين تنضج تماماً، انزعيها عن النار واهرسيها جيداً بواسطة شوكة. من ثم، أضيفي إليها أربع ملاعق كبيرة من الحليب السائل، واخلطي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة. بعدها، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة. وبعد انقضاء المدة المطلوبة، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه جيداً بالمياه الباردة.

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خلطة الحليب وماء الورد



اخلطي ملعقة كبيرة من الحليب السائل مع ملعقة صغيرة من الحليب البودرة وملعقتين صغيرتين من ماء الورد، من ثم بللي فوطة قطنية بالمزيج وادهني وجهك بها جيداً حتى يتغلل مزيج الحليب جيداً داخل البشرة، وبعد عشر دقائق اغسلي وجهك ودلكيه بقطعة من الثلج لتسكير مسام البشرة.

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