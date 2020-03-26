النجمة هالي بيري تشاركك روتين العناية ببشرتها في الحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 04:43 مساءً - كشفت النجمة هالي بيري أخيراً عن روتين العناية ببشرتها في الحجر المنزلي الذي يفرضه فيروس كورونا، الذي ينتشر على نطاق واسع في جميع دول العالم. فالنجمة التي تبلغ من العمر 53 عاماً، تتمتع ببشرة مشرقة وشابة، تجعلها تبدو أصغر من سنها بسنوات.



وفي هذا المقال، تشاركك هالي بيري أسرار العناية ببشرتها والمنتجات التي تستخدمها في الحجر المنزلي.



تنظيف البشرة

غسول البشرة Kinara's Hydrating Cleanser



تبدأ النجمة هالي بيري يومها في الحجر المنزلي، بتنظيف بشرتها باستخدام غسول البشرة Kinara's Hydrating Cleanser، وهي تقوم بتدليك بشرتها به بشكل تصاعدي من الأسفل الى الأعلى، إذ إن هذه الخطوة تساعد في تنظيف بشرتها في الأعماق، وتعزيز الدورة الدموية فيها، ومنحها الحيوية والإشراقة. إضافة الى ذلك، تستخدم هالي بيري في عملية تنظيف البشرة فرشاة فيليبس التي تساعد في الوصول الى داخل المسامات وتطهيرها بالشكل المطلوب من الشوائب والأتربة وأثار المكياج. وتشدد النجمة على العناية بالرقبة من خلال تنظيفها بالخطوات نفسها المتبعة في تنظيف الوجه، فهي برأيها العلامة التي تفضح سن المرأة.

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تقشير البشرة

مقشر الوجه Ole Henrikson



بعد تنظيف البشرة، تنتقل هالي بيري الى تقشير البشرة باستخدام مقشر الوجه المفضّل لديها Ole Henrikson، فهو يعتمد في تركيبته على نبات الأوكالبتوس، الذي يتميز بخصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا والجراثيم، والتي تساعد في التخلص من البثور وحب الشباب، وتفتيح البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة... وتقول النجمة أنها تستعمل مقشر الوجه هذا منذ فترة طويلة، كونه فعالاً جداً في التخلص من الجلد الميت وتجديد البشرة ومنحها النضارة والتوهج. كما تستخدم هالي بيري المقشر نفسه على عنقها.

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ماسك الوجه

ماسك الوجه skinceuticals hydrating B5 Mask



الخطوة الثالثة في روتين العناية ببشرتها، تستخدم هالي بيري ماسك الوجه skinceuticals hydrating B5 Mask على بشرتها لمدة ربع ساعة، فهي تقول إنه ماسك للوجه فائق الترطيب، حيث يجعل البشرة ناعمة كالحرير. واللافت، أن النجمة تقوم بصفع وجهها مراراً، لأن ذلك في رأيها، يوقظ خلايا البشرة ويمنح البشرة مظهراً مشرقاً وحيوياً.

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سيروم الوجه

سيروم الوجه Olga Lorencin Skin Care Lactic Acid Hydrating Serum



الخطوة الأخيرة في روتين العناية ببشرتها، تقوم هالي بيري بتطبيق سيروم الوجه Olga Lorencin Skin Care Lactic Acid Hydrating Serum ، فهو يمد بشرتها بكمية كبيرة من حمض اللاكتيك الذي يخلص بشرتها من خلايا الجلد الميت، ويساهم في تنعيم نسيج الجلد، وتقليص المسامات الواسعة، فيجعل البشرة أكثر نعومة وصفاءً وإشراقةً.

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