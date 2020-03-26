فساتين سهرة من اللايدي فوزازا لمناسباتك الرسمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 04:43 مساءً - اللايدي فوزازا، أو العنود بدر، تعتبر اليوم واحدة من أكثر الفاشينيستا ومقدمات البرامج أناقة في الوطن العربي، وإطلالاتها التي تستعرضها بشكل دوري أو شبه يومي على حسابها الخاص على إنستقرام؛ تتميز بكونها تجمع بين النمط الأنثوي والنمط العصري الشبابي، ولهذا أصبحت تشكل مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من النساء والشابات في الوطن العربي، وقد لفتتنا مؤخرًا إطلالاتها المميزة في فساتين السهرة المتنوعة التي اختارتها لمختلف المناسبات، وتألقت بها بأسلوبها الخاص، ولهذا جمعنا لكِ بالصور اليوم أفكار فساتين سهرة من اللايدي فوزازا لمناسباتكِ الرسمية؛ لتستوحي منها.





فستان سهرة قصير بتصميم شبابي اعتمدته اللايدي فوزازا:

فستان قصير براق اعتمدته العنود بدر



إطلالة شبابية وذات طابع عصري، رصدناها من اللايدي فوزازا، وقد اعتمدت فيها فستان سهرة قصيرًا مزينًا بالترتر البراق الملون، قصته منسدلة مع أكمام طويلة، وقد وصل أعلى حد الركبة، وكانت قد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ بتصميم لافت، وحقيبة يد باللون الأسود مزينة بالريش الأسود.

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العنود بدر في فستان سهرة باللون الفضي:

اطلالة مميزة للعنود بدر في فستان سهرة من ايدن فاشيون



تألقت العنود بدر في إطلالة لافتة، جمعت فيها بين الأنوثة والجاذبية، وقد اختارت فيها فستان سهرة باللون الفضي من أيدن فاشون Aden Fashion بقصة الكتف الواحدة الرائجة هذا الموسم، خصره محدد بحزام رفيع، وتنورته منسدلة مع فتحة جانبية طويلة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ، وأقراطًا ألماسية تدلت على كتفها.

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إطلالة راقية في فستان سهرة أسود تألقت بها اللايدي فوزازا مؤخرًا:

فستان فاخر باللون الأسود اختارته العنود بدر

شاهدنا اللايدي فوزازا، مؤخرًا، وقد تألقت في إطلالة فاخرة؛ اتسمت بالرقي في فستان سهرة باللون الأسود، كانت قد اختارته من دار أيدن فاشونAden Fashion بقصة مكشوفة الأكتاف، وقماش التفتا المطرز بخيوط براقة، أكمامه منفوخة وتنورته منسدلة، مع فتحة أمامية على الساق، وقد نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ، وأقراطًا بارزة من الكريستال.

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فستان أصفر اختارته اللايدي فوزازا لإحدى المناسبات:

اطلالة أنيقة في فستان أصفر تألقت بها العنود بدر



تألقت اللايدي فوزازا في إطلالة مشرقة وذات طابع عصري في فستان سهرة باللون الأصفر، كانت قد اختارته من مجموعة مرمر حليم Marmar Halim بقصة الكتف الواحدة، وله حزام عريض على الخصر، تنورته منفوشة، ولها فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه حقيبة يد باللون الأخضر الزيتي، وحذاء بكعب عالٍ باللون البيج.

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فستان أزرق تألقت به اللايدي فوزازا:

العنود بدر في فستان باللون الأزرق



الأزرق من الألوان الرائجة على فساتين السهرة، وقد شاهدنا اللايدي فوزازا وقد تألقت في إطلالة مميزة في فستان سهرة باللون الأزرق، مصنوع من الشيفون، ياقته عالية، وبتنورة كلوش مصنوعة من طبقات من الكشكش، وخصره محدد من خلال تطريزات ناعمة باللون الفضي.



شاهدي بالصور أجمل موديلات فساتين سهرة من اللايدي فوزازا بتصاميم متنوعة وألوان لافتة؛ لتستوحي منها أفكارًا مختلفة لمناسباتك الرسمية القادمة.

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