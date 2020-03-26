تألقي بأجمل عبايات وجلاليب البيت بفترة الحجر المنزلي

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 04:43 مساءً - أزمة انتشار فيروس كورونا، جعلت المكوث في المنزل أمرًا أساسيًا، ولا يعني ذلك أن تفقدي الاهتمام بنفسكِ، على العكس؛ فأصبح هناك متسع من الوقت لكي تتألق الصبايا بالمنزل، ولهذا قد اخترنا لكِ أجمل عبايات وجلاليب البيت؛ لتعتمديها بفترة الحجر المنزلي.
الجلباب الأبيض مع الرسومات الفلكورية
مع دخول موسم الربيع والصيف، إليكِ هذا الموديل الأنيق من elthoob، للجلباب المنسدل باللون الأبيض، مع رسومات فلكلورية بسيطة من الخيوط باللون الأزرق والأسود، وهو مناسب لكل أجسام الصبايا، مع التصاميم الواسعة نسبيًا.
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العباية الرياضية لإطلالة مريحة
يمكنكِ أيضًا ارتداء هذا الموديل من amaryllis design، للعباية الرياضية باللون الأسود، مع الخطيْن الجانبييْن باللون الأبيض، لإطلالة مريحة، من الممكن أن ترتديها كذلك أثناء فترة التريض بحديقة المنزل، أو لإطلالة محتشمة في الصباح؛ إن كنتِ تحبين تناول الفطور في الشرفة.
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العباية بنصف أكمام مع ألوان الباستيل
لفتنا هذا الموديل الأنيق من ano0tha، للعباية بدرجة البيبي بلو، بنصف أكمام، مع تطريزات فخمة على الكتف والجيوب، وكذلك تلك اللمسة المميزة للأزرار الأمامية باللون البرتقالي الفاقع، وهي مناسبة أكثر للمراهقات والصبايا بعمر العشرين.
الجلاليب الواسعة مع رسومات الورود
أما هذا التصميم للجباب الواسع من elzzary، فهو سيكون عنوان إطلالتكِ الفترة القادمة بفترة الحجر المنزلي؛ لأنه يعتمد على الأناقة واللمسة المريحة، وكذلك بالألوان المبهجة التي تريح العين، وهو ما نحتاج أن نرتديه في ظل هذه الأزمة.
بهذا الألبوم، إليكِ أجمل عبايات وجلاليب البيت بفترة الحجر المنزلي.
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