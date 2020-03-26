بدلات رسمية موضة ربيع 2020 من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 04:43 مساءً - تبقى البدلات الرسمية واحدة من أساسيات خزانة الموسم الجديد، القطعة التي لم تعد مقصورة على إطلالات المكتب؛ نخبركِ بأفكار لتنسيقها بكل أناقة من وحي الصور التي جلبناها لكِ من إنستقرام الفاشينيستا المحجبات.

شاهدي أجمل إطلالات الفاشينيستا المحجبات واستوحي منها.



بدلات رسمية مخططة موضة الموسم

بدلات رسمية مخططة



هيمنت صيحة البدلات المزينة بخطوط عامودية رفيعة على مدرجات عروض أشهر الدور العالمية، وانتقلت إلى إطلالات الشارع، حيث تألقت بها الفاشينيستا المحجبات، نسقي هذه القطعة على طريقتهن مع توب وحزام من نفس اللون؛ لتزيدي من طول قامتك، وانتعلي حذاء بمقدمة مدببة Pointy shoes وحقيبة كتف صغيرة؛ حتى لا تطغى على طولك وتظهرك بقامة أقصر.

تابعي المزيد: أجمل فساتين محجبات سوداء بأنامل لبنانية



بدلات بجاكيتات طويلة للمحجبات آخر موضة

بدلات بجاكيتات طويلة



اكتظت منصات عروض كبريات الدور العريقة بالبدلات ذات الجاكيتات الطويلة، وتصب في صالح المحجبات، تؤمن لكِ هذه الصيحة إطلالة محتشمة تخفي عيوب الجسم، لا سيّما المتركزة في القسم السفلي منه، نسقي بدلة باللون الجملي مع حذاء بطبعة جلد الأفعى الرائجة وتوب أسود، واعتمري طرحة بيج شيفون.

Advertisements



بدلات ببناطيل واسعة عالية الخصر للمحجبات

بدلات ببناطيل واسعة عالية الخ



لا تزال البدلات المصممة ببناطيل واسعة عالية الخصر الأبرز في 2020، اعتمدي بدلة بلون باستيلي ناعم كالأزرق السماوي، على غرار الفاشينيستا فاطمة حسام، ونسقيها مع توب من اللون نفسه؛ لتبرزي طول ساقيك، تممي إطلالتك بحذاء أبيض وحقيبة بيضاء صغيرة، احمليها على الرقبة كالسلسال.

تابعي المزيد: أفكار لإطلالات شتوية للمحجبات بأسلوب جاسمين فارس



بدلات بطبعة المربعات موضة 2020

بدلات بطبعة المربعات



انتشرت هذا الموسم صيحة البدلات المطبعة بنقشة الترتان ذات النمط الكلاسيكي، اختاري موديل Oversized، واعتمديه فقط في حال كنتِ ممشوقة القوام، ونسقيه مع توب وطرحة سوداء، أو تجرئي وارتدي البدلة الترتان مع توب مطبع على غرار الفاشينيستا لينا الغوطي.

تابعي المزيد: إطلالات للمحجبات من أسرار السعيد