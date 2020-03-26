إطلالات أنثوية بأسلوب سارة الدهيم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 04:43 مساءً - تعتمد الفاشينيستا سارة الدهيم على أسلوب أنيق يتميز بلمسة أنثوية فيما يتعلق باختيار الأزياء؛ كاختيار البلوزة الفستان، وتنسيق بوت الساق ذي الكعب العالي مع الجينز، والبلوزات المطبعة بالورود، وغيرها من الستايلات العصرية.

واليوم، سوف نلقي نظرة أقرب على أجدد إطلالات سارة الدهيم بأسلوب أنثوي وعصري، يلهمكِ بعض الأفكار لستايلكِ في الأزياء، ويتناسب كذلك مع إطلالتكِ المحتشمة.





البلوزة الفستان من الستان المخملي

البلوزة الفستان من الستان المخملي



لفتنا هذا اللوك من الفاشينيستا سارة الدهيم، والذي اعتمدت فيه على البلوزة الفستان، مع التصميم المنفوش، والضيق من ناحية الخصر، باللونين الأبيض والأرجواني، وهو مثالي لصاحبات الخصر النحيف، وقد نسقته مع الجينز والكعب العالي الأبيض، لإطلالة تجمع بين النمط الكلاسيكي والعصري.

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البليزر الأسود مع الشراشيب

البليزر الأسود مع الشراشيب



أما بهذا اللوك، فقد اعتمدت على ستايل أكثر فخامة؛ باختيار البليزر الأسود مع تطريزات الشراشيب الملونة، المناسب أكثر للصبايا المراهقات، نسقت معه بنطلونًا أسود ضيقًا، مناسبًا لجسمها النحيف، وحذاء الكاحل مع كعب سميك، وأكملت اللوك بالشنطة الخضراء الكلاسيكية مع لمسة اليد المعدنية.

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إطلالة جريئة ببوت الساق وتنسيقه مع البليزر الفستان

إطلالة جريئة ببوت الساق وتنسيقه مع البليزر الفستان



واحدة من الإطلالات الجريئة التي تعكس أسلوب سارة الدهيم الأنثوي؛ هو اختيارها لبوت الساق الطويل، مع الكعب العالي والجينز، ولفتنا البليزر الفستان، الذي يعتمد أيضًا على القصَة المنفوشة، والضيقة من ناحية الخصر، والتي اعتمدت معها هذا الحزام الأسود؛ لإطلالة مريحة مستوحاة من أجواء الأكشن، مع اللمسة الأنثوية الجريئة.

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إطلالة محايدة باللون الأبيض من سارة الدهيم

إطلالة محايدة باللون الأبيض من سارة الدهيم



أعجبنا هذا الموديل للجاكيت المنفوخ، الذي نسقته سارة الدهيم مع البنطلون الأبيض الواسع، لإطلالة عملية، لم تكسر حدتها سوى تلك الحقيبة البوتش من دون يد، باللون الأحمر؛ للمسة مستوحاة أكثر من أجواء الثمانينات.

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