مجوهرات كلاسيكية فاخرة تليق بكافة المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 مارس 2020 04:43 مساءً - خواتم، أساور، سلاسل، وأقراط .... هذه ليست مجرد تفاصيل أو حلي مزيّنة. إنها ببساطة حياة كل امرأة عاشقة، حالمة، متابعة للموضة. منذ القدم كانت المجوهرات الكلاسيكية الفاخرة عبارة عن معتقد ومبدأ لتكريم المرأة وتدليلها. ما هي المجوهرات التي يجب أن تمتلكها كل سيدة؟ بحسب مصممي المجوهرات: الأقراط المرصعة بالألماس_صحيح ما يقولون: الألماس أفضل صديق للفتاة، أقراط اللؤلؤ، سلسلة من اللؤلؤ، قلادةالألماس، عقد طويل وأنيق، ساعة جميلة، ساعة عادية، أساور بسيطة وأنيقة.

مجوهرات كلاسيكية فاخرة بالورود

مجوهرات من شوبارد



جمال الطبيعة الرائعة يتجلّى في صقل المجوهرات؛ وهذا ما لاحظناه في تصاميم العام: إبداعات فريدة من نوعها تشيد بضوء وألوان الفصول، حيث السحر هو في المقام الأول "مسألة ضوئية"، بدءًا من إحياء الإشعاع الخيالي للثلج عندما يكتفي المشهد الطبيعي بالتوهج المذهل لربيع لا ينتهي. في صناعة المجوهرات يبدأ كل شيء باحتراف الأيادي، وقصص الفنانين المحترفين والمبدعين الذين يطبّقون مهاراتهم على هذه الإبداعات الاستثنائية على التوالي، حيث أثمن التراث على الإطلاق هو المهارات اللازمة لصياغة قطع استثنائية. تصاميم شوبارد هنا من جنيف تحمل معها ألوان الحياة والورود، ومهارة الصناعة في أطقم مجوهرات راقية.

تابعي المزيد: اختاري أجمل الهدايا من مجموعة مجوهرات ديور

مجوهرات كلاسيكية فاخرة: ساعات

ساعة بولغاري



قبل أن تبدئي بالبحث عن ساعة نسائية ذات قيمة، تذكري أنّ الساعات ليست استثمارات حقيقية، وأن صناعة الساعات هي هواية قد تأتي بمخاطر فريدة، بالإضافة إلى مكافآت مذهلة. فكري في الاتجاهات القادمة إذا كنتِ تخططين لإعادة بيع الساعة في المستقبل القريب، حيث يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على التسعير.

ابحثي عن معايير غير عادية؛ مثلاً تُعتبر ساعات بولغاري المرصعة بالمجوهرات، والتي تم إنتاجها منذ عام 1918، واحدة من الخيارات الفريدة للاختيار من بينها. احتفلت الشركة مؤخرًا بهذا الإنجاز الذي يمتد إلى 100 عام مع إصدار Diva Finissima Minute Repeater باللون الوردي والألماس، وهي ساعة محدودة الإصدار تم بيعها بعد وقت قصير من إطلاقها. ابحثي عن ساعات بولغاريسيربنتي إذا كنتِ تحبين فكرة الجمع بين الوظيفة والفن. يتم استقبال نماذج مثل BvlgariSerpentiIncantati دائمًا في سوق ما بعد البيع، وهم دائمًا يشقون طريقهم إلى قوائم الساعات الأكثر شهرة في العالم. خبير الساعات بيري هارلمان ينصح بخمس ساعات من المرجح أن تزيد قيمتها بمرور الوقت:

Rolex Submariner. Rolex Submariner

Tudor Heritage Black Bay. Tudor Heritage Black Bay

Rolex Explorer 2016. Rolex Explorer 2016

Omega Seamaster 300. Omega Seamaster 300

TAG Heuer Carrera. TAG Heuer Carrera.