فيديو.. دنيا سمير غانم: الرجال مثل الوافل والمرأة مكرونة

"السلبية الوحيدة رامي من كثر ما بيتكلم باللغة العربية في إنترفيوهات بييجي يتخانق معايا باللغة العربية ويقول جملة عميقة"، هكذا روت الفنانة دنيا سمير غانم طبيعة العلاقة التي تجمعها بزوجها الإعلامي رامي رضوان، خلال استضافتها في برنامج "دبي كروز"، والتي تقدمه الفنانة المغربية ميساء مغربي، والتي تطرقت للحديث عن حياتها الشخصية والفنية.
وتطرقت الفنانة خلال اللقاء، للحديث عن علاقتها بزوجها الإعلامي رامي رضوان، "وقتها بضحك ومعرفش أتناقش معاه، والموضوع بيبوظ ودي أكتر حاجة تعباني من رامي، بيقولي كلام كبير أوي وأنا أهبل من كدة بكتير".
ووصفت دنيا الرجل والمرأة في كلمتين، حيث قالت: "المرأة مزاجية، أما الرجل أكثر تنظيما منها، المرأة كالمكرونة والرجل كالوافل".
دنيا سمير غانم، ابنه الفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وزوجة الإعلامي رامي رضوان، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.
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