لصالح الأطفال.. أنجلينا جولي تتبرع بمليون دولار لمواجهة كورونا

الأطفال الفقراء، الذين امتنعوا عن الذهاب للمدرسة، والذين توقفوا عن تناول وجبات تلك المدارس، هم الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، التي يعاني منها العالم اليوم، بحسب الممثلة العالمية وسفيرة النوايا الحسنة أنجلينا جولي.

لذا أعلنت الفنانة الأمريكية التي لا تتوقف عن دعم الأطفال، بداية من تبنيها عدد من الأطفال الفقراء، وصولا لتبرعها الدائم لهم حول العالم، أنها ستتبرع بمليون دولار للأطفال.

ووجهت أنجلينا جولي تبرعها لمؤسسة مهتمة برعاية الأطفال وإطعامهم وتعليمهم، وقالت في بيان إعلامي صادر عنها، "هناك أكثر من مليار طفل خارج المدرسة في كافة أنحاء العالم، نتيجة لانتشار فيروس كورونا، العديد من الأطفال يعتمدون على الرعاية والتغذية التي تقدم لهم خلال ساعات الدراسة، بما في ذلك ما يقرب من 22 مليون طفل في أمريكا، نحاول الوصول إلى هؤلاء الأطفال".

كما تبرعت أنجيلينا جولي للاجئين عن طريق مؤسساتها في كينيا وأفغانستان، ونامبيا وكمبوديا.