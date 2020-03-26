ياسمين عبدالعزيز عن بقائها في المنزل: الحقوني هفضحكوا

يتجه الجميع في الوقت الحالي إلى مشاركة أصدقائه بفيديوهات "تيك توك"، لا سيما الفنانين الذين يرغبون في ملء وقت الفراغ لديهم، وذلك بنشر مقاطع كوميدية على الموقع.

وعلى إثر ذلك انتشر "كوميك" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهي تقول، "ماهو يا تلحقوني من الأجازة دي يا هعمل TikTok وافضخكوا"، في مشهد من أحد أفلامها.

ويبدو أن ياسمين عبدالعزيز، تتفق مع هذا الكوميك، فشاركته مع متابعيها وجمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة، "والله هفضحكوا".

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الصورة تفاعل معها عدد كبير من جمهور ياسمين عبدالعزيز، عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها من يشجعها على الدخول إلى عالم "تيك توك"، "يلااااا إحنا مستنيينك هيبقى أحلى تيك توك منك يا ياسمين".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي تم إيقاف تصويره بسبب فيروس كورونا.