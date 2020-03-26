"وكأننا بنحارب كورونا على جبهتين".. ميرفت وممدوح يحاربان الفيروس في الغربة

قصة زواج سعيدة بدأت قبل 15عاما، بين ميرفت عبدالحكيم وممدوح السيد، رزقهما الله خلالها أربعة أبناء هم أعمدة البيت كما ذكرت ميرفت في حديثها لـ"هن"، حيث أكدت أن وجودهم سويا وارتباطهم بأطفالهم وطموحهم الذي يسعون إليه لم يجعلهم في حالة قلق خاصة بعد فرض حظر التجول الجزئي في دبي بسبب انتشار فيروس كورونا.

عملها كطبيبة جعلهم يتعاملون مع الوباء بشكل هادئ، فكما وصفت ميرفت: "أنا خريجة طب عين شمس وأعمل أخصائية أطفال، وعملي يحتم علي التواجد بشكل مستمر داخل المستشفى، وبما إن عندي أطفال وزوج متعاون سهل هذه الفترة، وبإذن الله هتعدي بهدوء".

وقالت ميرفت: "مساعدته ليا لم تكن أمرا غريبا بالنسبة له، لأنه بيساعدني دايما بحكم أنه كان متغربا فعائلته في الصعيد، وهو دراسته في القاهرة للدراسة وبعدين دبي الحمدلله راجل وجدع وأهم حاجة أنه صديقي بيقدرني وبيقدر شغلي".

أطفالها كان لهم دورا كبيرا في مساعدتهم، فأول ما تصل ميرفت للمنزل بعد العمل يعقمونها ولا يسمحون لها بالدخول إلا إذا تأكدوا من تعقيمها جيدا على سبيل الدعابة والمزح، حسب قولها.

Advertisements

وأضافت ميرفت: "أول وأهم حاجة بما أني طبيبة، يجب أن نلزم بيوتنا ولازم نشعر بمسؤولية تجاه بلدنا وتجاه أهلنا ونتبع النصائح المقدمة من وزارة الصحة و الإكثار من شرب الماء والسوائل غسل الأيدي والنظافة الشخصية".

واردفت: "تعاون الأسرة الواحدة بيخلي المناعة تكون مرتفعة نفسيا، احنا في قارب واحد ومش بيمشي غير بدفتين".

ومن ناحية أخرى، قال زوجها الدكتور ممدوح السيد أخصائي تحاليل وحاليا مدير إحدى شركات السيارات في دبي، إن الحياة الزوجية مشاركة بين الزوج والزوجة لتكوين أسرة مترابطة على أسس سليمة يعمها الحب والوفاء والاحترام المتبادل والمشاركة في كل شيئ، وأيضا الجانب الفكري والثقافي لابد أن يكون هناك حوار متبادل وبناء بين الزوجين.

وتابع: "بخصوص مرفت هي حبي الوحيد وصديقتي وكل شيء جميل في حياتي، وربنا يحفظها ويبارك لي فيها ويحفظ ويبارك لنا في أولادنا".

واختتم: "التقدير بين أي زوجين لابد أن يكون طوال الوقت وخاصة وقت الأزمات، وأنا متأكد أن المحنة هتعدي وهنفتكر كل ده ونضحك كمان".