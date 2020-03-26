رنا سماحة تلزم المنزل للوقاية من كورونا: هبدأ بنفسي واحمي وعيلتي

تضامنا مع حملة "خليك في البيت"، لحث المصريين على البقاء داخل المنازل وتجنب الاختلاط بالآخرين في أماكن التجمعات، ضمن إطار الدعوات العالمية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلنت الفنانة رنا سماحة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، التزامها بالمكوث داخل منزلها حتى تنتهي هذه الأزمة، حيث شاركت صورة لها أثناء تواجدها بالمنزل. Advertisements وأرفقت الفنانة تعليقا قالت خلاله: "هبدأ بنفسي ومش هطلع من البيت، لحد ما الأزمة تعدي هحمي نفسي واحمي عيلتي".

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