نسرين أمين تعلق على كورونا وفترة الحظر: كلنا هننزل الشغل.. أنا متفائلة

"الأسبوع الجاي محدش هيكون قاعد على الكنبة وكلنا هننزل الشغل إن شاء الله، أنا متفائلة"، هكذا علقت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في جميع أنحاء العالم.

Advertisements

وشاركت الفنانة صورة لها أثناء مكوثها على كنبة، تشير من خلالها لالتزامها بفترة العزل والحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا، تطبيقا لحملة "خليك في البيت".

وتتخذ الدولة العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، من غلق المحال التجارية، وتوقيف حركة الطيران، للحفاظ على أرواح المواطنين.