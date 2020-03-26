"الأسبوع الجاي محدش هيكون قاعد على الكنبة وكلنا هننزل الشغل إن شاء الله، أنا متفائلة"، هكذا علقت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في جميع أنحاء العالم.
وشاركت الفنانة صورة لها أثناء مكوثها على كنبة، تشير من خلالها لالتزامها بفترة العزل والحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا، تطبيقا لحملة "خليك في البيت".
وتتخذ الدولة العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، من غلق المحال التجارية، وتوقيف حركة الطيران، للحفاظ على أرواح المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين أمين تعلق على كورونا وفترة الحظر: كلنا هننزل الشغل.. أنا متفائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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