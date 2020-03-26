بالفيديو.. عرض أزياء لممثلة لبنانية بالبيجامة بسبب الحجر المنزلي

يعيش العالم كله تقريبا فترة حجر صحي منزلي ممنوع عليه الخروج أو ممارسة الأنشطة التي كانت فيما مضى عادية، فأصبح الظهور الإعلامي أو المشاركات في الأحداث الفنية ممنوعة، إلا أن الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا قررت أن تفاجئ جمهورها بالخروج عن المألوف.
ستيفاني أقامت عرض أزياء بالبيجامة، وذلك ليلائم فترة الحجر الصحي الحرجة التي يعيشها العالم كله، ونشرت ستيفاني فيديو مع جمهورها ومتابعيها عبر موقع "تيك توك".
@stephaniesalibaofficial
Pyjama outfit ideas ???? هيك هيك بالحجر الصحي شوية أفكار للبيجاما بما إنو رفيقتنا و ما عم نلبس غيرا ???????? ##تيك_توك_فاشن ##stephaniesaliba ##الحجر_الصحيA WEEK - esterdobrik
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وكتبت ستيفاني في تعليقها على الفيديو، "Pyjama outfit ideas، هيك هيك بالحجر الصحي شوية أفكار للبيجاما بما إنو رفيقتنا و ما عم نلبس غيرا".
الفيديو الذي نشرته لاقي تفاعلا كبيرا من جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات التي كان من بينها، "فعلا احنا محتاجين عرض بجامات"، و"شو مهضومة وخفيفة".
يذكر أن موقع "تيك توك" أصبح قبلة للكثير من المشاهير لقضاء وقت الفراغ بنشر المقاطع أو للاستمرار في التواصل مع جمهورهم.
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