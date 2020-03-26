شوربة بروكلي ولحم بالخضار.. دروس دينا في المطبخ: اقعدوا في البيت

تحرص الفنانات على مشاركة متابعيهن بما يفعلونه خلال فترة الحجر المنزلي، وكانت من بينهن الراقصة الاستعراضية دينا، إذ شاركت بمقطع فيديو من خلال إعدادها وجبات الطعام التي تقوي جهاز المناعة.

وعبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، نشرت دينا، مقطع فيديو لها وهي تعد شوربة البروكلي واللحم بالخضار، لأنهما من الوجبات التي تحتوي مكوناتها على العديد من الفيتامينات وتعمل على تقوية جهاز المناعة.

وذكرت دينا من خلال مقطع فيديو: "المكونات أهي زي ما هي قدامكم والأهم من المكونات.. لازم تعرفوا أن الفلفل به فيتامين c، والبروكلي كمان فيتامين c، واللحمة فيتامين D، وزيت الزيتون فيتامين e، ويلا أنا هشتغل في المطبخ.. واقعدوا في البيت".

وتلقت دينا الكثير من تعليقات متابعيها: "طيب هاجي أكل"، "هنا وعافية على قلبك"، "والله أنتي عسل لو عملتي برنامج طبخ هيبقي نمبر وان".