هاني الناظر: تطهير المنازل بالكلور يسبب مشاكل في الصدر والعين

قال الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق، إن هناك اتجاهين تعمل عليهما كل الدول وهما إنتاج مصل أو علاج لفيروس كورونا المنتشر، لافتا إلى أن المصل يحصل عليه الإنسان الطبيعي حتى لا يتعرض إلى أي إصابة في أي وقت وتعمل الأبحاث عليه.

وأوضح الناظر، أن المصل سيستغرق فترة حتى إنتاجه والذي من الممكن أن يستغرق شهورا، وتعمل عليه كل مراكز البحوث في العالم ومنها مراكز البحوث المصرية، لافتاً إلى أن كل التجارب الآن على مجموعات من الأدوية كانت تستخدم في أمراض أخرى وحققت نتائج في الصين، فرنسا، مصر ولكن يوجد أكثر من دواء يتم استعماله في تجارب سريرية.

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وأضاف الناظر، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجري استخدام الكلور في تنظيف الحمامات فقط وليس تخفيفه ورشه في المنزل لتطهير الجو، وهذا خاطئ تماما ويسبب مشاكل كثيرة للعين والصدر.

وتابع، أنه يتم تخفيف الكلور ال 5٪ بمقدار 1 إلى 9 مرات، ونصح بعدم خلطه بالخل للاستخدام في أغراض التطهير، مفسرًا ذلك بأن عند وضعه مع الخل ينتج عنه غاز الكلوريد الذي يؤدي للاختناق.