هل أنت مستعدة لاحتضان صيحة الدنيم القبيح؟ إليك طرق تنسيقه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستمر صناع الموضة في التخلي عن القواعد التقليدية القديمة التي تنص على تقديم كل ما هو "جذاب" بدلا مما يجعلك تشعرين بالراحة، ونتيجة لذلك، تستمر الاتجاهات "القبيحة" في الظهور لتحصد بدورها شعبية واسعة، ويعد بنطلون جينز البالون من الاتجاهات القبيحة التي شقت طريقها إلى ساحة الموضة هذا العام، ويتميز بصورة ظلية بقصة الساق المستقيمة وخصر مرتفع وطول قصير وتأثير منتفخ (ولهذا السبب أطلق عليها اسم جينز البالون).

وبينما قد تبدو بعض النساء معجبات بهذه الصورة الظلية إلا أنهن يفضلن ارتداء الجينز المستقيم أو الجينز بقصة الساق الواسعة بدلا من هذا الاتجاه القبيح، ربما السبب في ذلك هو صعوبة تنسيقه مع قطع أخرى، ولكن مع ظهور جينز البالون ضمن إطلالات ستايل الشارع طوال شهر الموضة منسقا مع مجموعة من القطع غير الرسمية والأكثر أناقة، أصبح من الآمن تجربة هذه الصيحة بالاطلاع على بعض إطلالات نجمات ستايل الشارع للحصول على بعض الإلهام.

الصورة الظلية الغريبة لجينز البالون تتناسق بشكل لا تشوبه شائبة مع قطع الأزياء البسيطة مثل قميص التيشرت، لكن تنسيقها مع العناصر الأخرى الملفتة للانتباه مثل معطف الترانش المطبع والكعوب الجريئة تجعل الزي مميزا وفريدا من نوعه.

يمكنك تنسيق أي بلوزة مع جينز البالون في ظل الأزرق الفاتح، لكن ننصحك باختيار قطع الحياكة الهندسية والتي تبدو منعشة للغاية مع زوجين من البوت الأبيض.

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جربي مظهر الدنيم فوق الدنيم بقميص، وذلك بتنسيق البنطلون مع قميص الدنيم في ظل فاتح وأنهي الإطلالة بمعطف ترانش خفيف وزوج من البوت الأسود.

لإضفاء طابع رسمي على بنطلون الجينز البالون نسقيه مع سترة بلايزر أنيقة وسترة مدورة، وزوج من البوت الجلدي الأنيق، هذه الإطلالة مثالية للمكتب.

أسهل طريقة لارتداء جينز البالون هو بتنسيقه مع كنزة صوفية مريحة وهكذا تحصلين على زي مثالي للموسم الانتقالي، ويمكنك إنهاء مظهرك سواء بزوج من الصنادل بالأربطة أو زوج من البوت أو حتى زوج من الأحذية الرياضية.