الامارات | خبير في الأمراض المُعدية يحذر: "كورونا" قد يصبح موسمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في الأمراض المُعدية يحذر: "كورونا" قد يصبح موسمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر خبير أميركي أمس الأربعاء من أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد يعود في دورات موسمية، مشدداً على الحاجة الملحة لإيجاد لقاح وعلاجات فعّالة.

وقال مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي خلال المؤتمر الصحافي اليومي لفريق العمل في البيت الأبيض، إن فيروس كورونا بدأ ينتشر في البلدان الواقعة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية حيث يحل فصل الشتاء.

وحذر من أنه «يجب أن نكون مستعدين لمواجهة دورة ثانية» من الوباء، مضيفاً «هذا يزيد من أهمية تطوير لقاح واختباره بسرعة وجعله جاهزاً ومتاحاً للدورة المقبلة».

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وهناك حالياً تجربتان سريريتان في الصين والولايات المتحدة للقاحات قد لا تكون متاحة في السوق قبل سنة أو سنة ونصف السنة.

كما يتم البحث في علاجات، أدوية جديدة وأخرى موجودة مثل مضادات الملاريا الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين.

وألمح فاوتشي إلى أن الطقس البارد مناسب أكثر من الطقس الحار والرطب لـ«كوفيد 19». ويمكن تفسير ذلك بفعل أن القطرات التي يخرجها المرضى من خلال السعال أو العطس تبقى لفترة أطول في الهواء الطلق في البرد، وأن الدفاعات المناعية تضعف في الشتاء.

وهناك تفسير آخر محتمل، وهو أن الفيروسات تتحلل بشكل أسرع على الأسطح الحارة، إذ تجف الطبقة الدهنية الواقية التي تغلفها أسرع.