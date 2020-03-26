الامارات | 3 خرافات عن جهاز المناعة.. وتتنشيطه للتصدي للفيروسات

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خرافات عن جهاز المناعة.. وتتنشيطه للتصدي للفيروسات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الطبيبة الألمانية إريكا شوارتز بأن هناك خرافات ومعتقدات خاطئة لدى البعض عن جهاز المناعة، وكيفية تقويته للقيام بمهامه في التصدي للفيروسات، ومسببات الأمراض الأخرى.. وهنا ثلاث من أبرز تلك الخرافات، حسب الطبيبة الألمانية:

- ليس هناك حاجة للتطعيم

يعتقد كثيرون بأنهم لا يحتاجون إلى التطعيم لأنهم بصحة جيدة وأجسامهم قوية بما يكفي للتصدي للبكتيريا أو الفيروسات، ولكن الحقيقة هي أنه من أجل بناء جهاز المناعة لابد أن يمرض الجسم أولاً.

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- الإكثار من الفيتامينات تقوي المناعة فوراً

تعمل الفيتامينات بالتأكيد على تعزيز جهاز المناعة، ولكن ليس بهذه الصورة، فمن الأفضل إمداد الجسم بجرعات مناسبة وقائية ومنتظمة و«طبيعية» أيضاً من الفيتامينات لبناء جهاز المناعة وتقويته.

- الجهاز المناعي في العين والأنف والحنجرة

هذا الاعتقاد خاطئ، لأن الجهاز المناعي يغطي الجسم بالكامل، وينطبق ذلك أيضاً على مناطق مثل الجلد والعقد الليمفاوية والدم، خصوصاً الأمعاء، إذ تتفاعل البكتيريا في الأمعاء مع جهاز المناعة حتى يمكن مكافحة الأمراض، التي تتسلل للجسم عبرها.