"بلاش أكل من بره".. تحضير الملوخية بالجمبري على طريقة المطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمى

تعتبر الملوخية من الأطباق المفضلة عند معظم الأشخاص، لذلك نستعرض لكم طريقة عمل الملوخية بالجمبرى على طريقة المطاعم.

المقادير:-

- ملوخية خضراء أو مجمدة

- جمبري مقشر "أصغر حجم جمبري"

- ثوم مفروم

- كزبرة مطحونة

- صلصة طماطم

- عصير طماطم

- طماطم مبشورة

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- سكر

- شوربة جمبري

الطريقة:

- أولا.. الجمبري

نحضر طاسة على النار ونضع ملعقتين من الزيت، ونضيف إليه 3 فصوص من الثوم، ثم نضيف الجمبري والملح والفلفل حسب الرغبة.

- نقلب الجمبري في الزيت، ثم نضيف إليه صلصلة الطماطم والطماطم المبشورة منزوعة القشر، وملعقة صغيرة من السكر، ونستمر في التقليب.

- نضيف عصير طماطم ومرقة الجمبري ونتركه على نار هادئه ليكتمل نضجه.

- ثانياً.. الملوخية

- نحضر حلة على النار ونضع بها الملوخية ثم نضيف إليها المرقة "شوربة الجمبري" تدريجياً إلى أن تصل الملوخية للقوام المطلوب ونستمر بالتقليب ونرفعها فوراً من النار.

- ثالثاً.. "طشة الملوخية":

- نحضر طاسة بها ملعقة زيت، ونضيف ثوم مفروم، وكزبرة ناشفة مفرومة ورشة ملح، ونقلبهم على النار.

- نضيف الطشة إلى الملوخية ورشة ملح ونقلب على النار لمدة أقل من دقيقتين.

نضيف القليل من الجمبري بالصلصة إلى الملوخية والجزء المتبقي من الجمبري يقدم في طبق تقديم منفصل بجانب الملوخية.