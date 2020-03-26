خلال فترة الحظر.. طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، مجموعة من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة.

واليوم نقدم لكم مكونات وتحضير عمل العيش الفينو في المنزل، على طريقة الشيف شربيني خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة".

المكونات:

مقادير عيش فينو

-كيلو دقيق.

- 20 جرام خميرة بودرة.

- 5 جرام محسن كيك.

- 50 جرام لبن بودرة.

- 50 جرام سكر.

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- 10 جرام ملح.

- 50 جرام زبدة.

- 550 مل ماء مثلج.

طريقة التحضير

- اخلطي الدقيق مع السكر والخميرة والملح واللبن ومحسن الكيك.

- ضيفي الزبدة وابدأي في العجن حتى تذوب الزبدة تماما.

- ضيفي الماء المثلج تدريجيا مع استمرار العجن حتى تصبح لديك عجينة متماسكة وطرية.

- قطعيها كويرات ورصيها في صينية ثم شكليها عش كيزر وفينو وفرنسي.

- رشي عليها سمسم واستخدمي السكينة لعمل فتحات من وجهه حتى يساعد في نضجه جيدا.

- ادخليه فرن ساخن درجة حرارته 180 حتى ينضج ثم استخدميه لعمل ساندوتشات.