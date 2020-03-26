تسالي الحظر.. Baton sale

تبحث السيدات عن مزيد من المقبلات لتناولها أثناء ساعات الحظر، لذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير الـ " Baton sale" في المنزل. مقادير الـ Baton sale 3 أكواب دقيق كمون حبة البركة كوب زيت ملعقة كبيرة خميرة فورية Advertisements ملح سكر ماء للعجن طريقة الـ Baton sale اخلطوا الدقيق والكمون والسكر والملح والخميرة وحبة البركة معاً. أضيفوا الزيت وبعده الماء على مراحل حتى تصبح العجينة لينة متماسكة واتركوها تختمر. قطّعوا العجينة أصابع صغيرة وضعوها في صينية مدهونة بالزيت أو مغطاة بورق زبدة. اتركوها نصف ساعة ثم تناولوها.

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