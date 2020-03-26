"إزاي تخلي جوزك يحب قعدة البيت؟".. استشاري علاقات أسرية توضح

مع استمرار حظر خروج المواطنين لمدة أسبوعين، للوقاية من كورونا زادت ساعات جلوس الأزواج بمنازلهم، وهى فرصة يجب أن تستغلها كل زوجة في محاولة تجديد العلاقة مع زوجها، لذلك قدمت أمانى طه، استشارى علاقات أسرية مجموعة نصائح للزوجات بفترة الإجازة أثناء حديثها لـ "هُن".
شاركيه اهتماماته
يشعر الزوج بالملل عندما تتحول العلاقة بين الزوجين إلى الحديث عن العمل وطلبات الأبناء، فيجب أن توجد مساحة بين الزوجين للحديث عن أشياء مختلفة.
الإبتعاد عن الشكوى
لا تكونى كثيرة الشكوى واصبري على بعض المضايقات التي لا تستحق الشجار.
الاهتمام بمظهرك
اهتمى بمظهرك وجمالك بالمنزل فهى من الأمور المهمة التي ينظر لها الرجل.
لا تحملى زوجك فوق طاقته المادية
لا تحملي زوجك فوق طاقته ماديًا ولا تكثري من الطلبات كوني ودودة مع أهله ولا تكوني كثيرة الشكوى.
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