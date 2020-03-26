"ريهام" تفتخر بأهالي منطقتها في بولاق بعد تعقيم الشوارع: ياريت الناس كلها كده

اتباعا لتعليمات مجلس الوزراء بضرورة التزام الجلوس بالمنازل وقت حظر التجوال للحد من انتشار مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لكي يتم تعقيم كل الجهات الحكومية الكبيرة والحد من انتشار الفيروس.

نشرت فتاة تدعى ريهام ناصر، وهي فتاة بالصف الثالث الثانوي، صورا من شارعها الذي تسكن به شارع الجامع البحري بمنطقة بولاق الدكرور وهم يقومون بتعقيم الشارع، قائلة: "ياريت الناس كلها تعمل زي رجالة شارعنا هما دول الناس الحلوة بجد البلد عقمت آه بس ماعقموش المناطق الشعبية وده كان رد فعل ولاد شارعنا ربنا يحميكوا ياريت الشوارع كلها تعمل كده".

Advertisements

تروى "ريهام" أثناء حديثها لـ "هُن"، أن شباب المنطقة حرصوا على المبادرة وذلك لتعقيم وتنظيف الشارع بأنفسهم تطوعا بالماء والكلور والمنظفات، متابعة: "نزلوا بمياه وكلور ومعقمات وعقموا الشارع كله بالكامل ومفيش مكان في الشارع غير لما اتعقم وطبعا كلهم جيراني وأعرفهم".

فرحة عارمة تشعر بها "ريهام" بعد استجابة أهل منطقتها لمثل هذه الأفكار، مضيفة:"ياريت كل الشوارع تعمل زيهم ويعقموا الشوارع كلها".