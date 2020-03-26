ريهام حجاج تنشئ حسابا إلكترونيا لمساعدة المحتاجين: مصر فيها خير

قررت الفنانة ريهام حجاج انشاء حساب خاص على إنستجرام من أجل تقديم المساعدات للأشخاص المحتاجين.

ونشرت "ريهام" صورة الحساب الجديد على حسابها الرسمي معلقة: "أنا عملت الأكونت دا.. عشان المساعدات لان حجم الرسائل مهول يا ريت اللي يبعت رسالة يكتب فيها المطلوب بالظبط والعنوان ورقم تليفون للتواصل... الأكونت دا معمول للناس اللي في أشد احتياج في الظروف الصعبة دي فياريت اللي مش محتاج ما يبعتش عشان يضيعش فرصة علي اللي في احتياج حقيقي.. شكرًا".

الخطوة التي أقدمت عليها الفنانة ريهام حجاج انقسم حولها متابعيها، بين من أيدها: "بجد مصر لسه فيها خير وبجد خير بيكى وبغيرك ربنا يكرمك على اللي بتعمليه للناس" "أنتي جميلة فعلًا يا ريهام".

لكن تعليقات أخرى كانت منتقدة لما فعلته، إذ علق لها أحد المتابعين بأن الأشخاص المحتاجين لم يمتلكوا حسابات عبر "السوشيال ميديا": "يعني هما الناس الغلابة والمحتاجين هيكون عندهم إنستجرام وقعدين متابعين في ناس ممكن متكنش عارفة إيه هو الإنستجرام أصلاً وماشيين بموبيلات عادية أو ممكن يكونوا مش معاهم أصلاً.. الناس الغلابة عايزه اللي يرحلها ويديها وأكيد هما معروفين كفاية بس تروحوا العشوائيات واللي ماشي فالشارع مش لاقي".

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لترد "ريهام" على انتقاد متابعيها، موضحة بأنها ساعدت قبل ذلك أشخاص عن طريق "الإنستجرام": "والله أنا ساعدت ناس كتير أوي عن طريق الإنستجرام دي طريقة التواصل اللي أقدر استخدمها بحكم شغلي.. على الأقل بستخدمه في حاجة خير ولو عندك طريقة أحسن ساعدي بيها وربنا يقدرك ويقدر كل الناس على فعل الخير".