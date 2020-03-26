أفكار فساتين ربيعية ناعمة مِن الملكة رانيا لإطلالة أنيقة ومميَّزة وجذَّابة

يعدّ فصل الربيع من أجمل الفصول ومن أكثرها تميزا لا سيما من ناحية الطقس وألوان الطبيعة التي تزداد جمالا ابتداءً من منتصف آذار، وبالرغم من أن العالم يمر بظروف صعبة هذا الربيع فإن مشكلة "كورونا" لا بد أن تنتهي قريبا ولا بد أن نعود لنستمتع بالربيع ربما في نيسان وأيار ولهذا فقد جمعنا لك اليوم أفكار فساتين ربيعية ناعمة من الملكة رانيا.

وتعتبر الملكة رانيا واحدة من أكثر النساء أناقة في العالم وما يميز إطلالاتها أنها دائماً ما تختار الأزياء المناسبة للحدث والطقس والتوقيت أيضاً وعبر السنوات شاهدناها في مناسبات مختلفة وقد تألقت في فساتين ربيعية بقصات ناعمة وأقمشة مرهفة.

وتنوعت خياراتها من الألوان عند اعتمادها لتصاميم الفساتين الربيعية لكنها بشكل عام عمدت لانتقاء الدرجات الزاهية والمشرقة وقد شاهدنا مثلاً بالأزرق السماوي والزهري والأخضر الباستيل كما بالأبيض واعتمدت أيضاً الدرجات اللونية الغنية مثل النيلي والأحمر والبنفسجي وحتى الفستان الأسود ارتدته بطريقة ملفتة بعيدة عن الملل أو الأسلوب الشتوي القاتم.

كانت الملكة رانيا حريصة مثل العادة على تنسيق أجمل الإكسسوارات مع اطلالاتها الربيعية من أحذية وحقائب يد ونظارات شمسية ومجوهرات أيضا.

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